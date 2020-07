ASTM cede la partecipazione in Milano Serravalle-Milano Tangenziali





ASTM hasottoscritto in data odierna con FnmSpA un accordo per la cessione dell’intera quota, pari al 13,6%, detenuta direttamente e indirettamente nella concessionaria Milano Serravalle-Milano Tangenziali,

La cessione, eseguita contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è avvenuta al prezzo die uro 3,50 per azione per un corrispettivo complessivo pari a circa euro 86,0 milioni, di cui euro 7,3 milioni saranno versati entro il 31 gennaio 2021.