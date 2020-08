Atm: da domani i carnet da 10 viaggi si comprano con l'App

Atm, da domani offre ai passeggeri la possibilità di acquistare via App i carnet da 10 viaggi validi su tutto il sistema tariffario (Mi1-Mi9). La novità si aggiunge alle nuove funzioni dell’App, attive da luglio, che consentono di rinnovare tutti gli abbonamenti (settimanali, mensili, annuali) con carta di credito o PayPal.

L’innovazione digitale di Atm ha avuto necessariamente un colpo di accelerazione negli ultimi mesi a seguito dell’emergenza Covid che ha cambiato tempi e modalità di viaggio imponendo nuovi strumenti digitali per offrire un servizio più semplice e sicuro, che renda sempre meno necessario recarsi agli Atm Point per determinate operazioni.

Si completa così l’offerta digitale di Atm con la smaterializzazione di tutti i titoli di viaggio, che possono ora essere acquistati direttamente da mobile coprendo tutte le zone e tariffe del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità STIBM . In aggiunta anche quest’anno gli under 27 possono richiedere la nuova tessera per l’abbonamento direttamente online sul sito atm.it e con spedizione gratuita a casa entro 7 giorni.

Un insieme di evoluzioni che hanno l’obiettivo di migliorare sempre di più la travel experience dei passeggeri con un servizio più smart e veloce.