Atm gestirà la metropolitana automatica di Salonicco

Atm ha firmato in Grecia il contratto per la gestione della prima metropolitana automatica nella città di Salonicco, che entrerà in funzione entro il 2024. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti greco Christos Staikouras insieme ad altre alte cariche istituzionali del governo greco. Il documento ufficiale che certifica l’affidamento della gestione della nuova linea metropolitana è stato formalizzato dall’Amministratore Delegato di Elliniko Metro S.A. Nikolaos Kouretas, il committente, e dall’Amministratore Delegato di Atm, Arrigo Giana, insieme a Renaud Béziade, CEO Consulting & Operations di Egis, gruppo francese partner nell’operazione. La società Thema, partecipata per il 51% da Atm e per il 49% da Egis, è il soggetto societario che si è aggiudicato lo scorso giugno la commessa della durata di 11 anni e del valore economico complessivo di 250 milioni di euro.

Giana: "Impegnati ad offrire il miglior servizio di trasporto pubblico"

“Questo importante contratto centra pienamente i piani di sviluppo internazionale di Atm per valorizzare la nostra esperienza e know-now nella gestione delle metropolitane automatiche e dei sistemi di mobilità - ha dichiarato Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Atm -. La nostra motivazione e il nostro commitment sono orientati nell’offrire il miglior servizio di trasporto pubblico ai city users della seconda città più importante della Grecia e per l’intero paese”.

Atm sempre più proiettata verso l'estero

"Atm, leader nel trasporto pubblico in Italia, ha acquisito negli anni un ruolo d’eccellenza a livello globale: dal 2008 a Copenaghen gestisce l’intera rete metropolitana driverless, nel 2011 a Riyad ha avviato la prima linea della città e dal 2013 a Milano con la metro a guida automatica M5 e successivamente con la M4, che collega l’aeroporto di Linate al centro città. - spiega la società di trasporti municipali - Il business internazionale rappresenta oggi il 15% dei 1,1 miliardi di Euro di ricavi del Gruppo Atm. Lo sviluppo delle attività all’estero è uno dei principali pilastri del piano strategico. Nei prossimi anni l’obiettivo è di raggiungere tra il 30% e 40% dei ricavi attraverso la gestione di progetti nel mondo, con marginalità che serviranno per investire ulteriormente anche e soprattutto nel trasporto pubblico a Milano. Oltre alla Danimarca e alla Grecia, Atm oggi guarda a tutti i mercati dove c’è la possibilità di partecipare a gare, con particolare interesse in Francia, in Medio Oriente e nell’area del Golfo".