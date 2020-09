Milano

Mercoledì, 16 settembre 2020 - 11:44:00 Atm, recupero mesi Covid-19: come richiedere le mensilità non usate Ecco come richiedere le mensilità non usate per il proprio abbonamento Atm (mensile o annuale) durante il lockdown

Atm Atm, recupero mesi Covid-19: come fare richiesta, quali sono gli abbonamenti validi e quanti mesi si possono recuperare Atm ora consente di richiedere le mensilità non utilizzate durante il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus. L'azienda di trasporto pubblico milanese permette di richiedere dei mesi aggiuntivi gratuiti da oggi fino a dicembre 2021 compreso per il proprio abbonamento annuale o mensile. La richiesta può essere fatta al seguente link inserendo il codice fiscale, email e il numero identificativo e di serie della tessera Atm. C'è tempo fino al 31 ottobre 2020 per richiedere le mensilità non usate. Atm, recupero mesi Covid-19: gli abbonamenti validi abbonamenti mensili urbani per viaggiare nel Comune di Milano di marzo 2020 o abbonamenti annuali validi nei mesi di marzo e aprile 2020 purché acquistati attraverso i canali ATM (ATM Point, sito web, distributori automatici, rivenditori ed edicole) e caricati su tessere ATM o Io Viaggio in Lombardia. Se il l'abbonamento è stato rilasciato da operatori diversi da ATM, dovete richiedere il recupero allo stesso operatore

abbonamenti validi per viaggiare in tutte le zone del sistema tariffario STIBM

senior

giovani under 26 o 27

Trenomilano (per questo tipo di abbonamento, la richiesta di compensazione va fatta agli ATM Point)

Io Viaggio in Lombardia

abbonamenti Esselunga o con altre convenzioni aziendali

abbonamenti Telepass Atm, recupero mesi Covid-19: quali mesi si possono scegliere E' possibile scegliere di utilizzare le mensilità recuperate nei mesi che si preferiscono da qui al dicembre 2021 compreso. Chi ha diritto a due mensilità dovrà necessariamente scegliere due mesi consecutivi. Si può quindi decidere di prolungare l'abbonamento o lasciarlo scadere e attivare le mensilità gratuiti sul nuovo abbonamento. E' possibile fare richiesta di recupero dei mesi fino al 31 ottobre 2020. Atm, recupero mesi Covid-19: come attivare le mensilità aggiuntive Per attivare le mensilità recuperate bisogna avvicinare la tessera Atm ai totem presenti nelle stazioni delle metropolitana o parcometri che supportano i servizi Atm già dal giorno successivo alla richiesta di recupero dei mesi inutilizzati causa Covid-19. Senza questa operazione diventa impossibile caricare online sulla tessera altri eventuali abbonamenti. L'alternativa sarebbe attivarli utilizzando altri canali come distributori automatici o rivendite.