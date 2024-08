Atm: riaperta la storica funivia tra Argegno e Pigra

Questa mattina ha riaperto la storica funivia che unisce i Comuni di Argegno e Pigra, situati nella provincia di Como. L'impianto, uno dei più ripidi d'Italia con una pendenza che raggiunge il 95%, offre ai residenti un collegamento rapido e ai turisti un'opportunità unica per ammirare il suggestivo panorama del Lago di Como e delle Prealpi lombarde. La funivia, attiva dalle 10 alle 18 durante il fine settimana e i giorni festivi, offrirà un servizio straordinario anche martedì 13 e mercoledì 14 agosto in occasione della riapertura.

Un successo immediato per un panorama mozzafiato

La riapertura dell'impianto ha generato un grande entusiasmo: già alle 15, oltre 300 passeggeri erano stati conteggiati. Atm, che ha ottenuto la gestione della funivia tramite un bando dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per il bacino di Como, Lecco e Varese, ha messo in funzione due cabine da 12 posti, ciascuna senza macchinista. Il viaggio di 1,2 km dura circa sei minuti e offre una vista panoramica senza pari, rendendo il percorso un'esperienza imperdibile per chi visita la zona.