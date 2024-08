Atm: riapre oggi la linea blu. Tratta M4 San Babila-Linate attiva

Atm: riapre oggi la M4. Tratta San Babila-Linate attiva

Dopo una chiusura iniziata il 19 luglio, la linea blu della metropolitana di Milano riapre oggi. Il tratto della M4 tra Linate e San Babila era stato temporaneamente chiuso per completare alcuni test tecnici necessari per l'espansione completa della linea. Sebbene una data precisa per l'apertura totale non sia ancora stata annunciata, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha indicato che si punta a rendere l'intera linea operativa tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Operatività e futuri sviluppi della linea blu

ATM ha confermato la riapertura della tratta attualmente funzionante della M4. La metropolitana blu opererà dalle 6:00 alle 00:40, con treni disponibili ogni 3 minuti circa. Gli orari delle partenze da ciascuna stazione sono consultabili tramite l'app ATM. Nei mesi a venire, la M4 si espanderà da 14 a 47 treni, aumentando le fermate da otto a ventuno. I test tecnici sono effettuati durante la chiusura della linea per aggiornamenti software e segnalamenti, impossibili da completare nelle sole ore notturne senza ritardare la riapertura mattutina.