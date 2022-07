Attilio Fontana sui “siti orfani”: “Riqualificazione del 70% entro 2026"

"L'ambizione di raggiungere entro il 2026 la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei 'siti orfani' (quei siti per i quali non e' stato possibile individuare il responsabile dell'inquinamento e di cui, quindi, si deve fare carico la collettivita' ndr), per la quale il Pnrr riserva notevoli risorse, è per Regione Lombardia fondata e credibile.

Fontana: “Obiettivo comune è ripristinare i terreni, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare”

Il tutto grazie ad un comparto di professionisti e loro associazioni, come il collegio dei geologi della Lombardia che promuove questo significativo approfondimento odierno, realmente in grado di farsi portatori di un'azione diffusa di risanamento urbano e ambientale". Lo ha detto questa mattina il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al convegno 'Rigenerazione urbana e gestione sostenibile delle bonifiche in Lombardia', organizzato in collaborazione con il consiglio nazionale dei geologi, la fondazione centro studi e l'ordine nazionale dei geologi, a Palazzo Pirelli. "Nel contesto lombardo - ha sottolineato il presidente - analisi di rischio, progettazione di interventi, caratterizzazioni, operazioni di bonifica, sono presidiate con meticolosita' e sapienza". Fontana ha spiegato che "l'obiettivo comune e' ripristinare i terreni, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare con le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessita' di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per finalita' di edilizia abitativa".