Auto, l'allarme di Guidesi: "In Lombardia a rischio 20mila posti"

"Solo in Lombardia si rischia di perdere 20 mila posti di lavoro e questo non possiamo permettercelo perche' senza la Lombardia si ferma il Paese". E' questa la dura presa di posizione dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in merito alle ultime dichiarazioni del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) sulla transizione tecnologica della filiera automotive, che ha indicato nel 2035 il temine per la vendita di auto con motore a combustione.

Guidesi: "Condividiamo la preoccupazione di Confindustria"

"La preoccupazione degli imprenditori dell'automotive, espressa con forza da Confindustria Nord, - ha aggiunto l'assessore - e' la nostra preoccupazione. Come Regione non mettiamo in discussione gli obiettivi della transizione ecologica, ma non condividiamo come arrivare a questi obiettivi. Serve neutralita' tecnologica per raggiungere quei traguardi. Si dia modo alle imprese della filiera automotive di poter utilizzare, attraverso la neutralita' tecnologica, il proprio ingegno, la ricerca e l'innovazione al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilita' ambientale quanto prima tutelando aziende e occupazione. Il futuro delle nuove generazioni si lega alla tutela dell'ambiente se accompagnata dalla tutela del lavoro; senza lavoro non c'e' futuro".

"Giusto perseguire la sostenibilità ma tutelando l'occupazione"

"Imporre un'unica strada ad un'intera filiera e' limitativo sia rispetto ai processi di innovazione sia nella ricerca, e inoltre si limita la libera concorrenza. Non e' detto che nel 2035 l'impatto zero sull'ambiente sara' determinato solo ed esclusivamente dalle auto elettriche per cui e' giusto perseguire gli obiettivi di sostenibilita' tutelando pero' aziende ed occupazione attraverso la neutralita' tecnologica. Siamo pronti a raccogliere la sfida se le regole ce lo consentiranno", ha concluso Guidesi.