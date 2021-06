Auto, da Regione Lombardia 30 milioni per sostituire i veicoli inquinanti

Incentivi auto, da Regione Lombardia 30 milioni per sostituire i veicoli più inquinanti

Milano - Da giovedì 17 giugno, sul tema degli 'incentivi auto', sarà online il nuovo bando da 30 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti. Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. Dopo il successo del bando di febbraio da 18 milioni (16,2 per le auto e 1,8 per le moto) la Giunta regionale ha dunque approvato un nuovo provvedimento che modifica e integra la misura precedente

UN IMPEGNO MULTIDISCIPLINARE, PUNTIAMO SULL'INNOVAZIONE - "La Regione - spiega Attilio Fontana - sta incrementando le iniziative in modo multidisciplinare per combattere l'inquinamento con metodicità. Un impegno che va necessariamente in ogni direzione. Per farlo occorre anche essere innovativi: per questo puntiamo anche sulla ricerca nei centri specializzati e nelle università, sostenendo le loro azioni". "Guardiamo al miglioramento della qualità dell'aria - aggiunge l'assessore Cattaneo - per rispondere alle esigenze dei cittadini. In attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (Pria) e dell'Accordo di bacino padano 2017".

MISURA IMPORTANTE E CONCRETA, INVESTIAMO MOLTE RISORSE - "La misura odierna - sottolinea ancora il presidente Fontana - è importante e concreta, va nella giusta direzione. Affronta un problema reale e molto sentito, con un'azione ampia, sulla quale Regione investe significative risorse economiche".

STIMOLATO IL RINNOVO DEL PARCO AUTO - "Abbiamo deciso di anticipare i 18 milioni di euro destinate al 2022 - dice l'assessore all'Ambiente - e di integrarli con altri 12 milioni, per un totale di 30 milioni di euro, così da incentivare da subito l'acquisto di veicoli a bassissime o zero emissioni. In modo da aiutare a svecchiare e rinnovare il parco auto circolante. Il successo dello scorso bando è stato davvero impressionante: tutte le risorse sono state esaurite in 25 ore per un totale di 3.209 cittadini beneficiati. Una manifestazione della sensibilità dei lombardi sul tema che lancia un segnale chiaro a tutte le Istituzioni. Per questo motivo abbiamo anticipato le risorse, per rispondere a una esigenza sentita". "Regione Lombardia - ricorda Cattaneo - conferma la concretezza della propria linea politica basata sugli incentivi e sulla valorizzazione dei comportamenti virtuosi dei cittadini. Questa è solo una delle linee di azione sulla qualità dell'aria che stiamo portando avanti. Si affianca a quelle per ridurre le emissioni degli impianti di riscaldamento civile e delle attività produttive agricole. Inoltre, per chi nonostante gli incentivi non può sostituire l'auto, può continuare a circolare utilizzando Move-in, che auspichiamo venga presto introdotto anche dal Comune di Milano, col quale il 17 giugno abbiamo chiesto un incontro tecnico".

BANDO MOTO - La linea di incentivazione per motocicli e ciclomotori non ha invece fatto riscontrare il risultato sperato, dunque la misura verrà chiusa al 30 giugno. Regione ha deciso quindi di lavorare con le associazioni di categoria per riproporre un bando sul target con dei criteri aggiornati.

IL BANDO COSA PREVEDE - Il provvedimento modifica e integra il bando precedente, riservando una parte delle prenotazioni di contributi alle persone che avevano presentato la domanda sul bando precedente (decreto 2384 del 23/02/2021) ma che non avevano potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento anticipato.

DUE LINEE DI FINANZIAMENTO - La dotazione di 30.000.000 euro è ripartita in due linee di finanziamento: - una linea A da, 12.000.000 euro: prevede, come già detto, il rimborso diretto alle persone che hanno presentato domanda con il precedente bando che non hanno potuto prenotare le risorse perché già esaurite, ma nel frattempo hanno già perfezionato l'acquisto della vettura; - una linea B, da 18.000.000 euro: rivolta alle persone che perfezionano l'acquisto della vettura presso i concessionari abilitati, i quali anticiperanno il contributo al soggetto beneficiario e riceveranno quindi il rimborso dalla Regione. È prevista inoltre una finestra iniziale riservata alle persone fisiche che hanno già presentato domanda sul bando precedente ma, come spiegato, non avevano potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento. Tale finestra sarà attiva dal 17 al 28 giugno; successivamente alla chiusura della finestra riservata, il 30 giugno la misura viene aperta a tutti gli altri soggetti in possesso dei requisiti.