Auto precipita su binari treno nel Milanese, grave conducente

Un'auto con un 48enne alla guida e' precipitata poco prima delle 20 del 12 maggio da una delle rampe dello svincolo San Donato della tangenziale Est di Milano finendo sui binari sottostanti della linea ferroviaria. Il conducente e' stato trasportato dai soccorritori del 118 in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente che avrebbe visto l'automobilista sfondare con il suo suv un new jersey e cadere per alcune decine di metri prima di atterrare sui binari. A causa della presenza del mezzo la circolazione dei treni dell'Alta velocita' e del trasporto regionale ci sono stati rallentamenti tra Milano Rogoredo e Melegnano con ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti.