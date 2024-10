“Autonomia differenziata, tra opportunità e criticità”: un dibattito per informarsi, comprendere e giudicare



Giovedì 24 ottobre alle ore 18.30, presso l'Ambrosianeum in via delle Ore 3, si terrà un dibattito cruciale per comprendere la riforma dell'autonomia differenziata, con un focus su sanità e solidarietà tra Regioni. L'incontro sarà un'occasione per "informarsi, comprendere e giudicare" questa riforma di grande impatto. Tra i relatori ci saranno figure di spicco come Carmelo Ferraro, Fabio Pizzul e Attilio Fontana. Organizzato da MI’mpegno, Associazione Mirasole, Unione Giuristi Cattolici e Fondazione Ambrosianeum, l'evento è aperto a tutti previa iscrizione a info@mimpegno.com.