Autonomia Differenziata: un punto di vista diverso

Giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 18:30, l'Ambrosianeum (via delle Ore 3, Milano) ospiterà un convegno sul tema dell'Autonomia Differenziata, un argomento di grande attualità che continua a suscitare un vivace dibattito. L'incontro, introdotto da Leonardo Salvemini, Presidente dell'Associazione Mirasole, e da Mattia Ferrero, Presidente dell'Unione Giuristi Cattolici, sarà coordinato da Carmelo Ferraro, Presidente di MI'Mpegno. Tra gli ospiti, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e Fabio Pizzul, Presidente della Fondazione Ambrosianeum. Interverranno anche due autorevoli esperti di diritto costituzionale: la Prof.ssa Lorenza Violini dell'Università degli Studi di Milano e il Prof. Silvio Troilo dell'Università degli Studi di Bergamo.

Ferraro: "Una riflessione al di là delle contrapposizioni politiche"

"L'incontro nasce dall'esigenza di fare chiarezza e approfondire il tema al di là delle contrapposizioni politiche", afferma Carmelo Ferraro. "L'obiettivo è analizzare i contenuti concreti della riforma, per capire come l'Autonomia Differenziata, prevista dall'articolo V della Costituzione, possa rappresentare un'opportunità per migliorare l'efficienza della gestione pubblica e garantire una maggiore responsabilità nella risposta ai bisogni dei cittadini."

Sussidiarietà: valorizzare il territorio per rispondere alle esigenze della comunità

Mattia Ferrero prosegue con un richiamo alla sussidiarietà, principio caro alla dottrina sociale della Chiesa: "Non si tratta di localismi o particolarismi, ma di individuare come la gestione più vicina al territorio possa valorizzare le risorse e rispondere in modo più diretto ed efficace alle esigenze della collettività. La sussidiarietà, infatti, implica un equilibrio tra il livello centrale e quello locale, per ottimizzare ciò che ciascuno può fare meglio."

Salvemini e l'Autonomia come strumento per il benessere

Leonardo Salvemini, tra gli organizzatori dell'evento, aggiunge: "L'autonomia non è sinonimo di indipendenza, ma una strada per realizzare il benessere delle persone, evitare sprechi e rafforzare il senso di responsabilità. Vogliamo affrontare questo tema senza pregiudizi, cercando soluzioni da suggerire concrete e condivise."

Solidarietà e Autonomia: un binomio indissolubile

Carmelo Ferraro interviene nuovamente, sottolineando l'importanza della solidarietà: "Non possiamo dimenticare che l'autonomia deve sempre andare di pari passo con la solidarietà. La diversità territoriale non deve diventare un pretesto per creare divisioni, ma un'opportunità per garantire che tutte le comunità, anche quelle meno fortunate, abbiano accesso a servizi di qualità. L'autonomia differenziata può funzionare solo se viene concepita in un quadro di solidarietà, anche fra Regioni, che non lascia indietro nessuno."

Un confronto responsabile per l'Unità Nazionale

Il convegno intende offrire uno spazio di confronto aperto e profondo, affrontando con rigore i vari aspetti della riforma. Ferraro conclude: "L'autonomia deve servire a unire e non a dividere, mirando a una gestione più efficiente dei servizi pubblici che tenga conto delle diversità territoriali senza perdere di vista l'unità nazionale. Per questo c’è bisogno di un confronto responsabile fra istituzioni, giuristi e società civile”

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi inviando una e-mail a info@mimpegno.com. L'ingresso è libero e aperto al pubblico.