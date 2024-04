Autonomia, Fontana: basta con inutili rinvii

No “a inutuli rinvii” sull’Autonomia: è la posizione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Credo che sia importante non fare degli inutili rinvii, questa è la cosa più importante. Ormai siamo pronti per questo credo che sia necessario portarla” a buon fine “altrimenti credo che qualunque rinvio a questo punto verrebbe letto male”, ha detto Fontana a margine della Festa della Polizia a Milano. “Io sono sempre fiducioso, se non passasse, se non venisse approvata, dimostrerebbero di non essere in grado di percepire quali sono le esigenze che il futuro, le esigenze che il paese ci impone”, ha aggiunto il governatore leghista, interpellato sulle fibrillazioni in maggioranza sul tema.

Microcriminalità a Milano ? Siamo al imite del preoccupante

Sulla microcriminalità "sicuramente ci si sta rendendo conto che in tante situazioni siamo ai limiti del preoccupante. Consigli per Sala? Ognuno faccia il suo mestiere, l'importante è che se ne sia accorto". Ha aggiunto il Presidente di Regione Lombardia: "Bisogna ringraziare sempre la Polizia per il lavoro che quotidianamente fanno e per le difficoltà che affrontano. E per la grande presenza che hanno sempre sul territorio", evidenziando che "i nostri poliziotti sono bravissimi, sanno svolgere il loro lavoro meglio che in tante altre metropoli: questo non toglie che non si debba mai alzare le mani, e che non ci si debba mai dimenticare della situazione".