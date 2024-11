Autonomia, Fontana incontra i ministri competenti: "Sulla strada giusta per una riforma efficace"

“Un incontro utile e costruttivo”: così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha descritto la recente riunione svoltasi nella capitale sul tema dell’Autonomia differenziata. Fontana, affiancato dal sottosegretario regionale Mauro Piazza, ha incontrato alcuni membri del governo per discutere le deleghe relative alla Protezione civile, un’area in cui Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria hanno espresso interesse a ottenere maggior autonomia. Alla riunione hanno partecipato i ministri Roberto Calderoli (Affari regionali), Matteo Piantedosi (Interni), Nello Musumeci (Protezione civile) e Paolo Zangrillo (Pubblica amministrazione), rafforzando l’importanza della collaborazione interistituzionale per affrontare una riforma tanto complessa quanto cruciale per il futuro del Paese.

Fontana: “Procedere insieme e rapidamente”

Fontana ha evidenziato l’obiettivo condiviso di redigere una bozza che possa costituire una solida base per la piena attuazione dell’Autonomia differenziata, puntando a migliorare efficienza e modernità nei servizi locali. “Si procede rapidamente e senza contrasti,” ha dichiarato il presidente, sottolineando come la riforma rappresenti un’opportunità per migliorare la gestione pubblica. Fontana si è detto convinto che, con il tempo, anche i più scettici comprenderanno il valore di questa autonomia, immaginando un’Italia più dinamica e meglio organizzata, pronta a rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.