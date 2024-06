Autonomia, Fontana: "Pd partito più incoerente sulla Terra"

Penso che il Pd sia il partito piu' incoerente che esiste sulla faccia della terra. Perche' innanzitutto invocano la Costituzione, e ho gia' detto e ribadisco che proprio la Costituzione prevede l'autonomia differenziata". A dirlo e' stato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della protesta degli agricoltori di Coldiretti giunti dalle province di Milano Lodi e Monza Brianza commentando la manifestazione in corso a Roma del centrosinistra contro l'autonomia. "E poi smentiscono quella che e' stata la loro politica per tanti anni. Bonaccini fu il primo a richiedere l'autonomia insieme a Maroni e a Zaia, il primo a sottoscrivere l'accordo con l'ex sottosegretario Bressa". Per Fontana si tratta di "un'incoerenza assolutamente da presentare ai libri di storia come esempio di dimostrata contraddizione nelle scelte politiche". L'autonomia "e' un qualcosa di utile" e "quindi tutti aspettiamo che possa essere approvata con grande interesse e impegno".

Fontana: "Ostruzionismo sull'autonomia? Possibile, ma lascerà il tempo che trova"

"Conoscendo l'incoerenza e l'incapacita' di essere propositivi delle opposizioni, e' possibile che ci sia qualche tentativo di ostruzionismo che lascera' il tempo che trova e dimostrera' ancora una volta che l'opposizione in Italia non e' assolutamente in grado di svolgere il proprio compito se non con queste iniziative di copertina, volte soltanto a creare un po' di confusione e senza mai proporre un'alternativa seria". Così Fontana rispondendo a chi gli chiedeva se a seguito della ripresa dei lavori parlamentari sull'autonomia si aspetta ostruzionismo da parte dell'opposizione. "Ma va bene cosi'...l'opposizione continuera' a fare l'opposizione per tanti anni".

Fontana e il caso Salis: "Se ha un debito con Aler è giusto che paghi"

"Se l'onorevole Salis ha un debito nei confronti di Aler e' giusto che paghi, se non ce l'ha non deve pagare. Se esiste questo credito da parte di Aler, credo sia un dovere di Aler agire per il rispetto nei confronti di tutti i nostri cittadini nei confronti di Salis": così Fontana.