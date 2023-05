Autonomia, inizia l'iter in Senato. Calderoli: "Primo passo storico"

"È ufficialmente iniziato il percorso parlamentare del disegno di legge di attuazione dell’autonomia differenziata": lo annuncia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, oggi presente alla seduta in Senato della commissione Affari costituzionali. L'esponente leghista ha aggiunto: "Con il primo tocco di palla, la partita in Parlamento è cominciata e gli schemi sono chiarissimi. La riforma è stata incardinata oggi stesso in prima commissione Affari Costituzionali del Senato, esattamente come annunciato nei giorni scorsi e in linea con il programma stabilito".

Autonomia, Calderoli: "Far correre il Paese come un treno ad alta velocità"

"Un primo passo storico per questo provvedimento, che vede il Parlamento pienamente coinvolto e si pone l’obiettivo ambizioso di far correre il Paese come un treno ad alta velocità - ha aggiunto Calderoli -. La commissione ha stabilito di procedere con delle audizioni, che verranno stabilite come i gruppi riterranno opportuno e dovrebbero essere circa una cinquantina. Il mio auspicio è che questa possa essere la sede di un confronto politico serio e costruttivo, basato sui contenuti e non sulle ideologie"