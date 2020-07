Autostrada Varese-Milano: schianto contro mezzo fermo per lavori, muore 25enne

Poco dopo la mezzanotte è andato a sbattere con la sua auto contro un veicolo fermo per un cantiere stradale in autostrada ed è morto sul colpo. E' un 25enne, D. C. A. G. Il medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. L'inciedente è avvenuto in autostrada, poco fuori Milano, sullo svincolo per l'A9 in direzione Varese. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco.