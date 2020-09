“Avremo gli ombrelli sanificati”. Lettera di un genitore con crisi di nervi

Ci siamo, il 14 si avvicina! E cosa c’è di meglio di una videoconferenza con le insegnanti ed i genitori per una illustrazione delle nuove regole che ha introdotto una primaria dell’hinterland del sud di Milano? Bene, un bel interclasse virtuale con 54 genitori e vari insegnanti che da scuola ci presentano il nuovo anno scolastico. Tutte con mascherina, con qualche naso fuori e qualche metro non rispettato, e si parte.Primo giorno di scuola le insegnanti aspetteranno i bambini fuori dal plesso scolastico con un cartello con indicata la classe di riferimento così i bambini potranno facilmente individuare le insegnanti. Mia figlia di 10 anni mi ha successivamente detto che mica sono stupidi, si ricordano le facce delle insegnanti anche dopo le vacanze estive!



Via tutti poi in classe mantenendo mascherina e distanze di sicurezza; poi per fortuna una volta seduti via la mascherina e comincia la lezione sperando che non ci sia una verifica perché una volta svolta i fogli dovranno rimanere 72 ore a decontaminarsi in un cassetto prima della correzione. Mi raccomando però portate tutto il materiale da casa perché non potete chiedere nemmeno una gomma o il temperino al compagno di banco sia mai che la cancelleria possa essere contaminata. Speriamo poi che non sia una giornata di pioggia perché altrimenti le nostre collaboratrici scolastiche, le bidelle, avranno il compito di sanificare tutti gli ombrelli. E poi sanificheranno tutto l’ombrello o solo il manico? Prevediamo scioperi per attività non contrattualizzata anche perché dovranno sanificare almeno 3 volte al giorno pure i bagni e tutto insieme è iper produttività che non si vede nel settore pubblico dai tempi di Giolitti.



Mi raccomando poi il diario cartaceo usatelo solo voi ragazzi sia mai che lo tocchino i genitori, per loro c’è solo il registro elettronico. Andiamo in mensa va, appena apre, con tutti i vassoi già preparati tranne l’acqua che viene offerta in caraffa; le insegnanti la verseranno munite di maschera con visiera tipo quella con cui si fanno le saldature. A casa Mi raccomando genitori sanificate tutti i giorni i libri e i quaderni. Perfetto tutto siamo pronti, 90 minuti di riunione ed il protocollo è stato diffuso. Viene ricordato che la didattica a distanza è stata un successo e quindi non viene accantonata per il futuro. Un successo per chi? Rimango un po’ perplesso su molti passaggi.



Mi domando se protocolli così fantozziani fossero stati applicati, per esempio, alle fabbriche, agli alberghi ed ai ristoranti. Cosa sarebbe mai successo? Il blocco totale. Altro che PIL negativo nel 2020 ma non a due cifre. Le insegnanti ci ricordano il rispetto delle norme e che loro sono lì per lavorare. Come del resto i milioni di italiani che da mesi continuano a farlo, tipo le commesse dei supermercati che non hanno mai smesso di lavorare e chissà quanti asintomatici hanno incrociato. Buon lavoro maestre, siamo in mani sicure e sanificate. Non so se dopo il Covid saremo una società migliore, so solo che avremo ombrelli sempre puliti.