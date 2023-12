Baldinini ACBC e Naba insieme per Legambiente

L’azienda di calzature e accessori di San Mauro Pascoli metterà all’asta, sulla piattaforma CharityStars, la capsule collection ACBC x Baldinini protagonista dello special project realizzato insieme a NABA - Nuova Accademia di Belle Arti. La collezione, personalizzata dagli studenti del Triennio in Design dell’Accademia, è formata da sei sneakers in limited edition realizzate con materiali responsabili e certificati, riciclati pre e post consumo e bio-based. Una produzione dal cuore verde che proseguirà su questo fil rouge con uno scopo solidale: i modelli saranno battuti dal 27 novembre al 17 dicembre su www.charitystars.com/baldinini e l’intero ricavato sarà devoluto a Legambiente, associazione ambientalista no profit. La capsule sarà esposta per tutta la durata dell’asta nello store Baldinini di via Del Babuino a Roma.

Prazzoli (AD Baldinini): educazione alla sostenibilità in ogni sua forma

Un’iniziativa speciale in concomitanza con le festività natalizie che testimonia non solo l’anima solidale dell’azienda ma anche il supporto alla new gen di creativi, che potranno perpetuare l’heritage e la tradizione Made in Italy con mano innovativa, responsabile e in ottica green. “Il progetto nasce dalla consapevolezza di quanto sia necessaria un’educazione alla sostenibilità in ogni sua forma. Il nostro prodotto responsabile si è così naturalmente evoluto prima attraverso gli studenti NABA e ora con CharityStars per poter consolidare il nostro messaggio e renderlo a tutti gli effetti circolare”, commenta Christian Prazzoli, AD Baldinini.