Ballottaggi: tutte le forze del centrodestra perdono una città

l centrodestra ha indubbiamente perso: e ha perso in maniera corale. Ma il centrosinistra non ha vinto. O, almeno, non come ci si sarebbe potuto aspettare, almeno in Lombardia. Cinque anni fa Matteo Salvini e i suoi avevano conquistato ogni possibile centro conquistabile: Lodi, Como, Monza, addirittura Sesto San Giovanni. Da allora ad oggi, è cambiato tutto. A Lodi sicuramente ha perso la Lega: Sara Casanova sapeva che il mood era assai negativo. E il fenomeno Furegato veniva da molto più lontano, veniva da un sentimento profondo in città di ritorno alle origini di centrosinistra, incarnato perfettamente da un giovane nuovo, fresco, politico ma civicamente ispirato.

A Como ha perso Fratelli d'Italia

A Como ha perso Fratelli d'Italia. Senza se e senza ma. A Como Fratelli d'Italia aveva deciso di farla finita con Mario Landriscina, sindaco uscente. Così nasce la candidatura di Giordano Molteni, che per la prima volta non arriva neppure al ballottaggio. Scontro a due, quindi, tra centrosinistra e Alessandro Rapinese. Un civico vero, alternativo a tutto e tutti, per la terza volta candidato. Questa volta ce la fa proprio contestando "tutti i partiti del parlamento". Il centrosinistra, con Barbara Minghetti, perde e perde male

A Monza perde Forza Italia

E dire che era partito strafavorito, Dario Allevi. Monza in serie A, avanti al ballottaggio. Ma si sa, a Monza a fine giugno si va al mare, o in montagna. E così l'affluenza crolla. Piccola nota a margine: tutti a parlare sempre di affluenza affluenza, e poi si fissano i ballottaggi l'ultimo week end di giugno, a scuole chiuse, e pure per un giorno solo. Basta dirlo, che non si vuole la gente al voto. Così vince Paolo Pilotto, del centrosinistra, malgrado anche un apparentamento assai favorevole ad Allevi. Ma non sposta: non va a votare comunque nessuno.Risultato? La Lega perde Lodi, Fratelli d'Italia Como e Forza Italia Monza. Ma il centrosinistra non guadagna tre città, ma due. In una perde a favore di un civico. In chiave regionali forse vuol dire qualcosa, ma esattamente che cosa è tutto da vedere.

fabio.massa@affaritaliani.it