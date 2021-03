Bambina di due anni trovata morta in casa nel Milanese

Una bimba di 2 anni e' stata trovata morta in casa questa notte a Cisliano, in provincia di Milano. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, in via Mameli, poco dopo l'1 di notte, ma la bimba era gia' deceduta. Soccorsa anche la madre, una donna di 41 anni, con ferite da arma da taglio al braccio. La donna e' stata portata in codice verde all'ospedale di Magenta e non e' in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica, sono arrivati anche i carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica dei fatti.