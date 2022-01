Bancarotta e frode, Gdf Milano: sequestro da 25 milioni. VIDEO

Bancarotta e frode, Gdf Milano: sequestro da 25 milioni

La Guardia di Finanza, su delega della procura di Milano, ha eseguito lunedì 17 gennaio il sequestro preventivo dell'intero patrimonio di due societa' immobiliari, tra cui diverse proprieta' nelle province di Piacenza, Pavia, Savona e in Gallura, per un valore di circa 25 milioni di euro. L'operazione dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle e' stata effettuata al termine di un'inchiesta a carico di 38 indagati accusati di associazione per delinquere. I reati contestati a vario titolo sono bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode ed evasione fiscale.