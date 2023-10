Bandiere di Israele e della Pace al Comune: 'Sbagliato esporle entrambe'

Bandiere di Israele e della Pace a Palazzo Marino: "Sbagliato esporle entrambe"

In merito all'esposizione delle bandiere di Israele e della Pace su Palazzo Marino, il presidente del memoriale della Shoah Roberto Jarach ha dichiarato che "non sono soddisfatto: ritengo che sarebbe stato diverso avere solo la bandiera di Israele come avvenuto in tutta Europa e in tutto il mondo in questi giorni. Il fatto di deviare attenzione su dei concetti entrambi validi, anche la bandiera della pace lo è, indebolisce il messaggio e per questo sono assolutamente contrario". Lo ha detto a margine del presidio organizzato da Forza Italia in solidarietà con lo stato ebraico dallo scorso venerdì oggetto di feroci attacchi da parte di Hamas.

Jarach: "Non condivido questo tipo di approccio a dei problemi che hanno questo tipo di serietà e importanza"

Parlando poi dell'apprezzamento del sindaco di Milano Giuseppe Sala per la scelta di esporre entrambe le bandiere e se si confronterà con lui, Jarach ha risposto che "ho poche occasioni di incontrare il sindaco perché non viene spesso al Memoriale. Uno dei motivi per cui sono critico è perché non condivido questo tipo di approccio a dei problemi che hanno questo tipo di serietà e importanza". "È un momento in cui per la nostra civiltà vanno condannati questi fatti", ha concluso.