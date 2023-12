Bar usato come piazza dello spaccio: chiuso dal commissariato

Sospesa per dieci giorni la licenza del bar Giada di via Mercantini 9 a Milano. Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti del commissariato Comasina hanno notificato la sospensione alla responsabile dell'attivita' in quanto il locale, a seguito di alcuni controlli effettuati da ottobre 2022 e' risultato frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, l'immigrazione illegale e contro la Pubblica Amministrazione. A novembre 2023, i poliziotti di via Comasina hanno arrestato un avventore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente, in quanto poco prima aveva ceduto una dose di hashish in cambio di dieci euro, trovandolo inoltre in possesso di 560 euro in contanti. A seguito di accertamenti effettuati dagli agenti sul cellulare dell'arrestato, riferisce Ansa, si e' rilevata la presenza di messaggi cui era segnalata esplicitamente e in codice il bar "Giada" come luogo dove dovevano avvenire gli scambi. Iscriviti alla newsletter