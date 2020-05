Barberis (Pd): "Milano non taglia i servizi, pronti a indebitarci"

"Questo è un anno straordinariamente difficile per i conti del Comune, ma non intendiamo tagliare nessun servizio, anche a costo di indebitarci": la complessità del momento per i conti del Comune di Milano messi duramente alla prova dall'emergenza Coronavirus traspare dalle parole del capogruppo del Pd a Palazzo Marino Filippo Barberis. Che su facebook spiega: "Il nostro impegno è chiarissimo, ed è stato ribadito questa mattina anche dal sindaco. Non intendiamo tagliare nessun servizio, anche a costo di indebitarci. Sono 9 anni che riduciamo costantemente il nostro debito (l'abbiamo ridotto di 1 miliardo di euro). Ce lo possiamo permettere se lo stato ce lo consentirà. Ed è fondamentale in questo momento non far mancare in alcun modo il nostro pieno sostegno a tutti i milanesi"