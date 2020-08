Basket: Olimpia Milano, sospetta positività al Covid, sospesi gli allenamenti

L'Olimpia Milano, squadra di vertice della Lega Serie A di pallacanestro, comunica che, a seguito dei test effettuati, "e' emerso un caso di sospetta positivita' al Covid-19 all'interno del Gruppo Squadra. Il soggetto e' attualmente asintomatico ed e' stato isolato immediatamente". In attesa dell'esito degli esami: "Tutto il gruppo e' stato sottoposto tempestivamente ad ulteriore tampone e l'attivita' di squadra momentaneamente sospesa". L'Olimpia nel weekend era tornata da Cagliari dove aveva vinto un torneo contro Sassari e Venezia. Per domani è in programma la sfida di Supercoppa.