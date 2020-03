Battaglia di Milano, la proposta di Altitonante: difendere città a ogni costo

Altitonante: "Milano va difesa a ogni costo, altrimenti sarà una tragedia"

"Ormai - scrive sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale, Fabio Altitonante (FI) - il virus è arrivato a Milano, solo in città abbiamo 1.378 casi. In un solo giorno nell’area metropolitana si contano 634 persone in più con il coronavirus. Ma i casi sono molti di più, quelli accertati sono spesso i più gravi. La città di Milano è la terza più densamente popolata d’Europa, ci sono quasi 8.000 abitanti ogni kmq. Ho appena proposto - continua Altitonante - all’assessore Giulio Gallera un piano straordinario, dedicato a Milano anche con azioni diverse rispetto a quanto fatto fino a ora." Il piano di Altitonante prevede:

1) 𝗢𝗦𝗣𝗘𝗗𝗔𝗟𝗜 𝗗𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗢: se ne allestiscano subito 3/4 con l’aiuto di Esercito, Croce Rossa e Protezione Civile.

2) 𝗧𝗔𝗠𝗣𝗢𝗡𝗜 𝗔 𝗧𝗔𝗣𝗣𝗘𝗧𝗢: ovviamente a tutto il personale sanitario, ma anche in strada, a campione, “On the road”.