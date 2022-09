Belen Rodriguez infuriata all’aeroporto: “Non fatemi foto o chiamo polizia”

Una Belen Rodriguez furiosa contro i paparazzi si è presentata questa mattina all’aeroporto di Linate, Milano. Secondo quanto riporta ThePipol, Belen, insieme alla seconda genita Luna Marì, non avrebbe sopportato l’insistente presenza di paparazzi e fotografi. Tanto da minacciare una telefonata alla polizia. E, infatti, i toni di voce si sono fatti via via sempre più accesi fino all'intervento degli agenti.