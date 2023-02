Belen, Stefano di Martino e parenti nell'Oltrepò Pavese

Belen Rodriguez, 38 anni, e Stefano De Martino, 33, con i figli Santiago e Luna Marì si sono concessi una bella domenica in mezzo alla natura lombarda. Insieme a tutta la famiglia della conduttrice televisiva, la sorella Cecilia Rodriguez con il fidanzato Ignazio Moser, la madre Veronica Cozzani e il padre Gustavo Rodriguez. Si sono ritrovati tutti insieme nell’Oltrepò Pavese e in un agriturismo si sono fermati per il pranzo e per un pomeriggio all’insegna del relax, delle partitelle a calcio, delle scorribande tra le viti e delle risate.

Gli assenti alla rimpatriata

Belen Rodriguez è stata vista e fotografata felice. Ha infatti postato alcuni scatti della bella domenica nell’Oltrepò Pavese con i figli, la sorella, i genitori e scrive: “Famiglia”. Gli unici assenti alla rimpatriata sono il fratello Jeremias Rodriguez e la fidanzata Deborah Togni.