Benetton chiude il suo storico store in piazza Duomo a Milano

Lo storico store di Benetton in piazza Duomo abbassa la saracinesca: il marchio aveva inaugurato il flagship da 1.750 metri quadri all'angolo con via Mazzini nel 2003 subentrando allo storico negozio Galtrucco. E Benetton sembrava interessata ad investire, avendo proposto al Comune di Milano nel 2017 un offerta di affitto da 2,8 milioni l'anno contro i 650mila euro pagati precedentemente. Ma, come riporta Pambianco News, il Covid ha cambiato tutto. “La pandemia ci ha portati a riconsiderare la nostra strategia commerciale, in particolare quella relativa ai negozi di grandi superfici. La strategia attuale dell’azienda e il contesto ci portano a privilegiare al momento negozi tra i 160-250 metri quadri rispetto ai megastore”, è stato lo statement dell’azienda. Per gli spazi che si libereranno, il Comune di Milano indirrà una gara.