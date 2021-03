Beni culturali: recuperato a Monza dipinto con Madonna del '500

Il dipinto a olio su tela di scuola lombarda "Madonna con bambino", risalente al Cinquecento, e' stato recuperato dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza e restituito al proprietario. L'indagine era stata avviata il 25 gennaio scorso quando il proprietario, un gallerista milanese, aveva denunciato il furto dell'opera, delle dimensioni di 88x60 centimetri, commesso lo stesso giorno nel capoluogo lombardo. In base alla ricostruzione, il gallerista, che doveva recarsi per una commissione nella zona est della citta', lo aveva improvvidamente lasciato incustodito. La disattenzione, seppure temporanea, e' risultata fatale. I

militari dello speciale Nucleo brianzolo hanno inserito il bene nella "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", il piu' grande database di opere d'arte rubate al mondo. Ed emerso subito che a rubare la tela erano stati due cittadini stranieri, residenti in Italia, che lavoravano in cantieri della zona. Le successive indagini hanno portato al sequestro del dipinto, custodito in un'abitazione di Pero (Milano), e alla restituzione.