Beppe Grillo indagato a Milano per influenze illecite

Beppe Grillo risulta indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it.

L'indagine sulla gestione delle spese di Moby

Come spiega Repubblica, la vicenda riguarda più ad ampio raggio la gestione della compagnia di navigazione della famiglia Onorato, emersa con il deposito dell'elenco delle spese allegato al piano di concordato preventivo di Moby, depositato in procura a Milano. Una gestione gravata da finanziamenti alla politica e altre uscite "prive di giustificazione economica", come appunto i 240mila euro in due anni alla srl che gestisce il sito di Beppe Grillo in cambio di uno spot al mese e contenuti redazionali e pubblicitari e i 200mila alla fondazione Open di Matteo Renzi, per i quali "non è stata rinvenuta delibera" della società.

Perquisizioni nella sede della società di Grillo

La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della societa' Beppegrillo srl e della Casaleggio associati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano per traffico di influenze illecite a carico di Beppe Grillo.