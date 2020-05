Bergamo, 39enne con problemi psichiatrici uccide la madre

Tragedia nella Bergamasca: un uomo di 39 anni con problemi psichiatrici ha ucciso ieri sera, a Bonate Sopra, la madre di 66 anni: l'episodio e' avvenuto nella loro casa. La donna, nel tentativo di difendersi, avrebbe a sua volta ferito il figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bergamo e il 118: il medico non ha potuto che constatare il decesso della donna, mentre con un'ambulanza il figlio e' stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il trentanovenne e' in stato di arresto per omicidio volontario.