Bergamo, figlio uccide il padre accoltellandolo nel giardino di casa

Ha ucciso il padre di 64 anni accoltellandolo nel giardino della loro abitazione a Cavernago, in provincia di Bergamo. L'assassino, 30 anni, ed il genitore stavano avendo una lite, a quanto pare non la prima. Sono stati i vicini a dare l'allarme preoccupati dalle grida. Ma per il 64enne non c'era nulla da fare. Il figlio è stato preso in consegna dai carabinieri di Bergamo. Il giovane aveva problemi di tossicodipendenza e si era recato dal padre che vive da solo.