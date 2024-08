Bergamo: scappa dai carabinieri e lancia cocaina dal finestrino, arrestato

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Bergamo hanno arrestato un 33enne tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando una pattuglia ha notato una Ford Fiesta bianca sfrecciare a velocità pericolosa in via Fratelli Bandiera. Alla vista dei militari, il conducente ha ignorato l'alt e ha tentato di fuggire, dando il via a un inseguimento ad alta velocità per le vie della città. Durante la folle corsa, l'uomo ha commesso una serie di infrazioni al codice della strada, mettendo in pericolo la sicurezza di tutti.

Il tentativo di sbarazzarsi della droga e la cattura

Nel tentativo di sottrarsi all'arresto, il fuggitivo ha lanciato dal finestrino due involucri di cocaina mentre proseguiva la fuga per le strade di via Grumello e via Cerasoli. Grazie all'intervento tempestivo di una seconda pattuglia, la droga è stata prontamente recuperata. La corsa è terminata in un cortile privato dove l'uomo, sceso dall'auto, ha cercato di scappare a piedi, ma è stato rapidamente bloccato. Arrestato in flagranza di reato, il 33enne, già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, è ora trattenuto in attesa della convalida dell'arresto e del divieto di ritorno a Bergamo e provincia.