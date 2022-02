Bergamo: senza patente da 36 anni: maxi multa da 6 mila euro

Bergamo: da 36 anni guida senza patente, 6 mila euro di multa

Fermato a Dalmine durante un controllo dalla polizia locale, si è scoperto che un uomo, residente a Calusco d'Adda di 54 anni, guidava da 36 anni senza patente. Il furbetto domenica mattina stava percorrendo la strada provinciale 525, quando è stato fermato e dal controllo è emerso che l'auto non era assicurata ma che il conducente non aveva mai conseguito la patente. L'uomo dovrà pagare 5.100 euro di multa per mancata patente e 867 euro per mancata assicurazione.