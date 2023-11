Bergamo, tutto pronto per l’XI edizione della World Manufacturing Foundation

Tutto pronto a Bergamo per la World Manufacturing Foundation, arrivata alla XI edizione con “Nuovi modelli di business per il manifatturiero del futuro”, che si terrà lunedì 27 e martedì 28 novembre a Treviglio (Bg) presso la sede di SDF Group. Nel corso dell’evento istituzioni, leader industriali ed esponenti del mondo accademico e della ricerca si confronteranno sulle tendenze e sulle sfide della produzione manifatturiera globale concentrandosi in particolare sui nuovi modelli di business in relazione al nuovo mondo multipolare e sostenibile. Al WMF 2023 sarà inoltre presentato il Report della World Manufacturing Foundation che conterrà le 10 raccomandazioni per industria e stakeholders sviluppate da un gruppo internazionale di esperti.

Innovazione e tecnologie digitali influenzano la riprogettazione

Quest’anno il report avrà come focus le catene del valore manifatturiere globali e l’impatto sui modelli operativi, come l’innovazione e le tecnologie digitali stanno influenzano la riprogettazione di nuovi modelli di business, la servitizzazione dei mercati B2C e B2B, modelli di business net-zero. Tra gli speaker che si alterneranno sul palco del World Manufacturing Forum vi sono Diego Andreis, World Manufacturing Foundation, Attilio Fontana, Regione Lombardia, Francesco Buzzella, Confindustria Lombardia, Marco Taisch, World Manufacturing Foundation, Lodovico Bussolati, SDF Group, Ian Cronin, World Economic Forum, Jagjit Singh Srai, University of Cambridge, Dean L. Bartles, Manufacturing Technology Deployment Group, Arafat Al Yafei, Industrial Development Bureau, Dominik Rohrmus, Siemens e Labs Network Industrie 4.0, Monica Poggio, Bayer Italia, Andrea Ceglia, DG Ricerca e Innovazione – Commissione Europea, Milan Kumar, ZF Commercial Vehicles, Ken Somers, McKinsey & Company, Marius Lakomiec, EOS.