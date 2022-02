Berlusconi, bacio con la compagna Marta Fascina alla partita del Monza

Silvio Berlusconi ha fatto ritorno allo stadio Brianteo per tifare il Monza di cui è proprietario. Diversamente da sabato 12 febbraio, il 19 febbraio contro il Pisa non è andata bene e la squadra brianzola ha perso 2 a 1. Il Monza era tuttavia passato in vantaggio all'8 minuto con Mattia Valoti. E Berlusconi ha celebrato il gol dalla tribuna con un bacio alla sua compagna Marta Fascina, deputata di Forza Italia che era allo stadio assieme al presidente e ad Adriano Galliani. Il bacio è stato immortalato dalle telecamere di Dazn.