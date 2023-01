Berlusconi: "Date fiducia a FI, fondamentale per centrodestra"

Silvio Berlusconi, in vista delle regionali in Lazio e in Lombardia, torna a parlare sui social ai suoi sostenitori. Quello del leader di Forza Italia è un vero e proprio appello al voto, dove spiega l'importanza di Forza Italia per il centrodestra. “Forza Italia rappresenta l’anima più indispensabile di tutte, non esisterebbe un centrodestra di Governo senza di noi. Dare il voto a noi è molto importante” ha detto l'ex premier.

"Votarci grande investimento per il futuro"

"Solo noi di Forza Italia abbiamo dimostrato di mantenere gli impegni quando siamo stati al Governo - ha poi rincarato Berlusconi - Vi chiedo dal profondo del cuore di non rimanere a casa il 12-13 febbraio, andare a votare e non sprecare il voto. Darci più forza per realizzare le nostre promesse ed impegni, votate per il centrodestra, Attilio Fontana e Rocca, e scegliete Forza Italia. È un investimento per il vostro futuro" ha concluso.