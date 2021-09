Berlusconi, i legali: "Le sue condizioni preoccupano, Ruby Ter grottesco"

Berlusconi, i legali: "Le sue condizioni preoccupano"

I legali di Silvio Berlusconi presentano oggi una nuova istanza di legittimo impedimento per il loro assistito nell'ambito del processo Ruby Ter. Così l'avvocato Federico Cecconi prima di entrare in aula: "C'e' stato sicuramente un moderato miglioramento nel periodo estivo, che pero' invece negli ultimi tempi e' stato al tempo stesso condizionato da diversi e importanti episodi soprattutto di fibrillazione atriale, che sono quelli che maggiormente preoccupano in termini proprio di stabilita' delle condizioni generali, preoccupano i medici e inevitabilmente hanno ripercussioni sotto il profilo strettamente giuridico". Soprattutto considerando che "incominciamo ad avvicinarsi a una serie di fasi processuali come ad esempio l'interrogatorio dove la sua presenza e' inevitabilmente importante".

"Per Berlusconi questo processo è grottesco"

Silvio Berlusconi "continua a sostenere che questo e' un processo per cosi' dire grottesco dal suo punto di vista, dove la contestazione e' basata su una sua generosita' del tutto svincolata da quella che sono in realta' le ragioni ipotizzate" dall'accusa, ha aggiunto Cecconi.