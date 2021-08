Berlusconi in bilico sulla candidatura. Zone, i travagli del centrodestra

Lunedì sarà il giorno della verità: Silvio Berlusconi sarà candidato capolista a Milano, come da tradizione? Oppure - come risulta da rumors di Affaritaliani.it Milano - sceglierà per la prima volta di non correre sotto la Madonnina. In questo senso arriva addirittura la richiesta, avanzata ma declinata immediatamente dal diretto interessato, di correre a un altro Berlusconi, il fratello Paolo. Che - come detto - ha spiegato di non essere disponibile.

Sempre lunedì prossimo, giorno di ripresa delle "ostilità" elettorali dopo la pausa ferragostana, ci sarà il via libera sulle presidenze delle ex zone (oggi municipi). I nodi riguardano la zona 7 e la zona 2. Nelle altre tre a trazione centrodestra, ovvero la 4, la 5 e la 9, ci sono tre candidati uscenti "blindati": rispettivamente Bassi per la Lega, il centrista Bramati e l'azzurro Lardieri. Nel municipio 2, invece, Samuele Piscina ha scelto di lasciare per provare il salto in consiglio comunale: al suo posto si stanno scontrando per correre Lepore e Sardella della Lega. Nel 7 Marco Bestetti sta correndo per Palazzo Marino, e vorrebbe lasciare la candidatura alla presidenza ad Antonio Salinari, che però una parte degli azzurri vorrebbe "sacrificare" per avere una chance nel municipio 2. La Lega vorrebbe candidare al posto di Salinari Francesco Giani Pennati. Insomma, un incastro non semplice.

Infine, la questione più spinosa della campagna elettorale di Luca Bernardo: i soldi. Attualmente i partiti non hanno aperto i cordoni della borsa, e a disposizione non c'è molto. Da Arcore tutto tace e infatti la campagna procede a rilento, mentre i rumors parlano di un Beppe Sala già perfettamente organizzato da questo punto di vista. Ci si aspetta qualche movimento importante a settembre, ma per adesso la gestione dell'intera macchina elettorale del candidato sindaco di centrodestra è affidata a volontari.