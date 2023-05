Berlusconi resta (per ora) in ospedale: "Quadro stabile e confortante"

Silvio Berlusconi resta ancora, per il momento, al San Raffaele: nel bollettino diffuso dall'ospedale non si fa alcun riferimento alle dimissioni del leader di Fi ma si spiega che le cure sono ormai riferite solo alla leucemia e non più alla polmonite.

Il nuvoo bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri

"Il quadro clinico generale del Presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica", si legge nel bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.