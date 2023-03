Berlusconi verso dimissioni da ospedale. "Non sarà al processo Escort"

Da quanto si apprende, le dimissioni di Silvio Berlusconi dall'ospedale San Raffaele sono previste per oggi dopo mezzogiorno. L'ex premier e' stato ricoverato lunedi' sera per controlli ritenuti di routine. Domani sarebbe prevista a Bari la presenza del leader di Forza Italia come imputato nell'ambito del processo "Escort" che vede come principale imputato Gianpaolo Tarantini.

Il legale: "Non era previsto per domani l'esame da imputato di Silvio Belrusconi nel processo 'Escort' a Bari"

Non era previsto per domani l'esame da imputato di Silvio Belrusconi nel processo 'Escort' a Bari in cui e' accusato di 'induzione a rendere false dichiarazioni all'autorita' giudiziaria' e nemmeno i suoi legali chiederanno il rinvio dell'udienza alla luce del ricovero al San Raffaele. Lo precisa all'AGI l'avvocato Federico Cecconi in merito alle voci circolate in queste ore su un 'soggiorno' nel'ospedale milanese dell'ex premier finalizzato a non presentarsi domani in aula.

L'avvocato Cecconi: "Non presenteremo nessuna richiesta di differimento dell'udienza di domani"

"Non presenteremo nessuna richiesta di differimento dell'udienza di domani - dice il legale -. In ogni caso, la sua presenza non era prevista, il suo esame da imputato era stato calendarizzato in un primo momento a gennaio ma poi rinviato e ancora non e' stata fissata una nuova data. Devono essere sentiti prima di lui dei testi dell'accusa". Il leader di Forza Italia e' accusato di avere 'pagato', secondo la Procura, le presunte bugie dette dall'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini ai pm che indagavano sulle escort portate tra il 2008 e il 2009 nelle residenze dell'allora presidente del Consiglio dei ministri.