Bernardo: "Clima teso nel centrodestra? Io non lo sento"

“Il centrodestra è giù unito, solido e pronto a vincere, ma già da tanto tempo”, ha dichiarato il candidato a sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine di un aperitivo elettorale di Forza Italia all'interno del parco Sempione. In merito al clima teso nella coalizione fra i diversi partiti ha risposto: “Posso dire che io non lo sento?”. “Vi assicuro - ha aggiunto - che Giorgia Meloni è con me e cammina con me, così come Lupi e Silvio Berlusconi, il quale l’altro giorno mi ha detto la frase più bella, quello che il medico dice al proprio paziente: giorno e notte, se avessi bisogno di un consiglio, io ci sono”.

A chi gli ha chiesto se ci sarebbe stato un aperitivo elettorale con Giorgia Meloni, assente alla sua presentazione ufficiale, Bernardo ha spiegato "Se fosse a Milano volentieri, sennò vado a trovarla a Roma”.

Paolo Berlusconi: Bernardo mi ha fatto un'ottima impressione

“Luca Bernardo - ha detto Paolo Berlusconi, presente all'aperitivo elettorale - mi ha fatto una buona impressione, perché è un uomo che ha sempre vissuto a Milano la solidarietà, è stato il pediatra di tutti i nostri figli all’ospedale Fatebenefratelli. È molto sensibile, ho avuto modo di confrontarmi con lui su certi temi che sono stati dimenticati da Sala, a partire da quelle cose obbrobriose riguardati il traffico che il nostro sindaco ci ha combinato, che sono davvero un insulto all’intelligenza. Le piste ciclabili sono un attentato alla sicurezza perché ogni volta che togli un parcheggio là dove dovrebbe esserci trovi poi un incidente”.