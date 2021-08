Bernardo: "Vaccinazione? Farò la terza dose. Green Pass utile e importante"

"Bisogna essere chiari sulla questione green pass e vaccini: il green pass è utile e importante, ma l'unica terapia che noi conosciamo è certamente la vaccinazione. Come medico immagino avendo fatto la seconda dose a gennaio che entro fine ottobre farò la terza", dichiara Luca Bernardo, pediatra e candidato sindaco del Centrodestra a Milano, ospite della trasmissione 'Omnibus'. "La cosa fondamentale - prosegue - è la chiarezza di comunicazione, vaccinarsi non solo è un atto d'amore ma è anche rispetto per se stessi e per gli altri. Per chi è vaccinato e contrae il Covid, perché si può contrarre, l'andamento della malattia è assolutamente diverso e infatti sono decaduti i numeri delle terapie intensive".

"Io sono assolutamente a favore della vaccinazione: sono un uomo che arriva dalla società civile, sono un medico e non posso che essere completamente a favore dei vaccini. Io ho riconvertito tre volte il mio reparto" a causa del Covid "e devo ringraziare tutti gli operatori e i sanitari perché senza di loro la sanità italiana non avrebbe potuto salvare tante vite", conclude il candidato sindaco.

Bernardo: "Intitolerei una strada o una piazza a Gino Strada, ha dato tanto alla medicina"

Luca Bernardo dice inoltre che intitolerebbe una strada o una piazza a Gino Strada, il fondatore di Emergency scomparso pochi giorni fa. "Ho avuto l'occasione di conoscerlo in una riunione all'ospedale San Paolo dove ci ha portato la sua esperienza", spiega "Gino Strada è una persona che ha dato tanto alla medicina del mondo, alle persone oppresse e malate; io credo che lo meriti, lo si debba fare e lo si debba ricordare".