Bernardo: in lista uomini del fare. Majorino: "Più è popolare e meno piace"

"Noi non cercavamo grandi nomi, ma uomini del fare, uomini della societa' civile, uomini dalle professioni e che fossero tutti collegati alla normalita' della vita, quindi cittadini milanesi che vogliono cambiare questa citta' in quel sogno di coloro che non solo sono nati qui ma anche di quelli che sono venuti ad abitare facendo la scelta di vivere e abitare a Milano". Lo ha dichiarato Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra alle comunali di Milano, a margine della presentazione della lista della Lega che lo sostiene nella corsa a sindaco.

Milano: Salvini, non escludo vantaggio a ballottaggio

"Luca Bernardo lo conoscono in pochi, siamo partiti a luglio, a settembre cercheremo di essere ovunque. Sono convinto che piu' lo conoscono e piu' lo apprezzano. Non escludo di andare al ballottaggio in vantaggio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della presentazione della lista del Carroccio alle comunali di Milano. "Un sindaco al primo mandato che ha fatto un lavoro lungo cinque anni dovrebbe essere conosciuto e stimato da tutti. Se e' sotto il 50% vuol dire che qualcosina l'ha sbagliata", ha aggiunto il leader del Carroccio riferendosi allo sfidante Giuseppe Sala.

Bernardo, Majorino: "Più lo conoscono meno lo stimano"

Di parere diverso l'europarlamentare dem, Pierfrancesco Majorino, ex assessore alle Politiche Sociali della giunta Sala. "I sondaggi, in particolare l'ultimo realizzato dal Consorzio Opinio Italia per conto della RAI, fotografano sempre più chiaramente due cose. La prima è che Beppe Sala consolida la sua prima posizione, la seconda è che Bernardo vede diminuire il proprio consenso all'aumentare della propria notorietà. In altre parole più i milanesi conoscono Bernardo meno lo stimano. La cosa mi preoccupa per una ragione molto semplice. Nel tentare di farsi conoscere e apprezzare il candidato della destra ha detto tutto e il suo contrario su svariati argomenti. Dalle ciclabili ai profughi fino all'uso ossessivo del tema del porto d'armi. Mi chiedo cosa saprà inventarsi ora". Lo dichiara l'eurodeputato del PD Pierfrancesco Majorino.