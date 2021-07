Bernardo: "Pistola in ospedale? Ho denunciato Usuelli per diffamazione"

"Ho denunciato Uselli: il mio avvocato ha depositato lunedì mattina la giustificazione per diffamazione penale a mezzo stampa", ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo nel corso della trasmissione 'Orario Continuato' su Telelombardia, in merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere regionale radicale Michele Usuelli nelle quale sostiene che il candidato sindaco del centrodestra girerebbe armato di pistola anche nel reparto di pediatria che dirige all'Ospedale Fatebenefratelli.

"A me spiace non tanto perché Usuelli è un medico, seppur non siamo colleghi nel senso che lui era un mio studente quando eravamo all'ospedale San Paolo ed è una persona a cui ho insegnato il mestiere di neonatologo, ma quello che a me spiace è che una certa parte della sinistra usa queste bassezze elettorali per fare campagna contro un uomo che viene dalla società civile, un uomo che lavora e sta continuando a lavorare e mi sembra di essere una persona trasparente e chiara perché rispondo a tutte le domande che mi sono poste", riporta Mianews.