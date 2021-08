Bernardo: Salvini? Ci sentiamo tutti i giorni, sento l'appoggio dei partiti



Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine di un incontro con i cittadini in via Saint Bon, si è detto sereno circa la mancata candidatura del segretario della Lega al Consiglio comunale. Una scelta, quella di Salvini, che non era scontata: "Con Matteo Salvini ci sentiamo tutti i giorni anche più volte al giorno e ci siamo detti che ci rivedremo tante volte a settembre".



"E un trascinatore, è un grande leader della coalizione", ha detto Bernardo di Salvini, assicurando di sentire l'appoggio di tutti i partiti di centrodestra: "Assolutamente sì, ci sentiamo praticamente tutti giorni, anche più volte al giorno, quasi più che con mia moglie". "Quando vedrete le liste - ha aggiunto Bernardo rivolto ai giornalisti - vedrete quanta gente importante e competente c'è dentro, quindi siamo solidi e andiamo verso il 3-4 ottobre".