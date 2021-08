Bernardo: "Servono regole per monopattini. Casco e assicurazione obbligatori"

"Non possiamo aspettare che termini l'iter in parlamento. E' ora di introdurre norme certe e rigide sull'utilizzo del monopattino, mezzo che contribuisce al rispetto dell'ambiente e favorisce la micro mobilita', ma che se non regolamentato con decisione provochera' altri morti e feriti". A dirlo e' il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo.

"Cosa aspetta il sindaco uscente Sala a emanare un'ordinanza che imponga l'uso obbligatorio del casco anche per i maggiorenni? Noi, una volta a Palazzo Marino, introdurremo anche l'obbligo di targa e della freccia - indicare la svolta con le braccia e' pericolosissimo - e l'assicurazione per la responsabilita' civile. Nelle grandi citta' europee e' in vigore un sistema di controllo da remoto che con la collaborazione delle societa' di noleggio blocca i mezzi in caso di superamento del limite di velocita' o di utilizzo improprio. La giunta Sala, avesse davvero avuto a cuore la salute dei milanesi e di Milano, avrebbe anche dovuto fermare con tempestivita' chi col monopattino usa il marciapiede come una corsia preferenziale e avrebbe dovuto stoppare sul nascere la sosta selvaggia", ha concluso Bernardo.