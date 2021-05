Bertolaso: “A fine giugno presenteremo la campagna invernale di richiamo”

“La vaccinazione è stata interpretata dai tutti come la luce alla fine del tunnel, - ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - ha dato subito dei riscontri e si è mostrata come la strada giusta da seguire. Sono molto soddisfatto dell’operato di Guido Bertolaso che ha impostato in modo scientifico la gestione delle difficoltà, l’unica ad oggi rimane la quantità di vaccini, ma stiamo rispettando l’impegno di dare almeno la prima dose a tutti i lombardi entro fine luglio. Sono convinto che, superata la fase delle vaccinazioni, ci sarà una grande voglia di ricominciare con entusiasmo”.

“Abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare dall’inizio della pandemia ad oggi. Adesso è arrivato il momento di ripensare alla salute da costo a valore sociale”. Lo ha dichiarato il presidente degli Amici delle Stelline e fondatore dell’evento Direzione Nord Fabio Massa in apertura dell’intensa giornata di lavori dell’iniziativa Salute Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore sociale”.

La giornata ha preso avvio con il saluto istituzionale di PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline.

Il vaccino, uno sforzo comune: è il tema sul quale si sono confrontati Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Guido Bertolaso, Consulente del Presidente della Giunta Regionale lombarda per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthcare.

“Questa iniziativa dà la possibilità di riflettere su temi molto importanti- ha detto Letizia Moratti-. Quello della pandemia tocca diversi livelli, dall’Oms all’Unione Europea, passando per gli Stati membri, fino ai singoli Governi e quindi alle regioni, che sono gli ambiti territoriali dai quali emergono i bisogni dei cittadini. In questo contesto l’analisi di cosa ha funzionato e cosa invece no, deve tenere in considerazione il principio della negoziazione che l’Europa ha condotto fin dall’inizio sui vaccini. Il numero esiguo ottenuto rispetto agli altri continenti ha creato disagio e confusione. Con questo Governo, con questo commissario la criticità della chiarezza è stata superata, anche se resta il problema del numero delle dosi. In Lombarda la partenza è stata difficile, poi con la nuova piattaforma la facilità di prenotazione e la possibilità di essere vaccinati vicino alla propria abitazione ci ha portati ad una semplificazione della prenotazione. La guida e la competenza di Guido Bertolaso è stata fondamentale. Quindi al di là delle difficoltà iniziale regione Lombardia al momento siamo la regione più virtuosa per le vaccinazioni”.

Dell’importanza della collettività di fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di vaccinazione massiva della storia mondiale ha parlato Guido Bertolaso: “Dobbiamo spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti uguali, stiamo parlando della più importante campagna vaccinale mondiale. Il prossimo sarà un autunno diverso proprio grazie al vaccino, e grazie a questo importante risultato della scienza, che ci ha permesso di avvalerci addirittura di quattro tipi di vaccino. In Lombardia stiamo preparando il documento ‘campagna invernale di richiamo perché sarà necessario organizzare un richiamo a seguito delle diverse varianti. A fine giugno sarà pronto dopo averlo condiviso con il commissario Figliuolo e con il Governo”.

